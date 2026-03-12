Haberler

Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Haymana ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,74 kilometre olarak belirlendi.

Ankara'nın Haymana ilçesinde saat 17.49'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkentte, merkez üssü Haymana ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
Trump'ın '1 saatte imha ederiz' tehdidine İran'dan bomba yanıt

Trump'ın "İmha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt: Av başlar
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
Hürmüz Boğazı'nın kapatılması Trump'ın işine gelmiş

İran'ın dünyayı alt üst eden kararı Trump'ın işine gelmiş
Hamaney 'Babamın naaşını gördüm' diyerek anlattı: Sağ elini...

Hamaney "Babamın naaşını gördüm" diyerek anlattı: Sağ elini...