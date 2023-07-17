Ankara'nın Güdül ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Güdül ilçesinin Adalıkuzu Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Güdül Belediyesi personeli ve iş makineleri de çalışmalara destek verdi. Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yangının geniş bir alana yayılmadan söndürüldüğünü belirtti.

Ankara'nın Güdül ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçenin Adalıkuzu Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.

Güdül Belediyesi personelinin de iş makineleriyle destek verdiği çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, sıcaklık artışı ve nem düşmesine bağlı olarak yangınların yaşandığını belirterek, geniş bir alana yayılmadan yangının söndürüldüğünü söyledi.

"Belediye olarak olası yangınlara karşı hazırlıklıyız. Ankara Valiliği ormanlık alanlara girişi yasaklasa da yangınlar kuru otların bulunduğu alanlarda çıkabiliyor. Bu yangında da alıç ağaçları zarar gördü." diyen Yalçın, çalışmalara katkı sunan tüm ekiplere teşekkür etti.