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Ankara'nın Güdül ilçesinde çıkan 2 anız yangını söndürüldü

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Ankara'nın Güdül ilçesinin Kavaközü ve Çağa mahallelerinde çıkan anız yangınları, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Beypazarı ilçesinde çıkan anız yangını da kontrol altına alındı.

Ankara'nın Güdül ilçesinde çıkan 2 anız yangını söndürüldü.

İlçenin Kavaközü ve Çağa mahallelerinde çıkan anız yangınlarına, Ankara Büyükşehir ve Güdül ilçe belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangını kontrol altına alarak söndüren ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Beypazarı ilçesinin Kapullu Mahallesi Acıkuyu mevkisinde çıkan anız yangını, bahçelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Beypazarı İtfaiye Ankara Güdül Çağa Yaşam Güncel Haberler

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