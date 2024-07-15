Ankara'nın Güdül ilçesinde çıkan 2 anız yangını söndürüldü.

İlçenin Kavaközü ve Çağa mahallelerinde çıkan anız yangınlarına, Ankara Büyükşehir ve Güdül ilçe belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangını kontrol altına alarak söndüren ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Beypazarı ilçesinin Kapullu Mahallesi Acıkuyu mevkisinde çıkan anız yangını, bahçelere sıçramadan kontrol altına alındı.