Ankara'nın Güdül İlçe Müftüsü İbrahim Güneş Görevine Başladı
İbrahim Güneş, daha önce Konya'nın Ilgın İlçe Müftülüğü görevini yürüttükten sonra Ankara'nın Güdül ilçesinde müftü olarak atandı ve görevine başladı.

Ankara'nın Güdül İlçe Müftüsü olarak atanan İbrahim Güneş, görevine başladı.

İlçe Müftülüğüne atanan Güneş, daha önce Konya'nın Ilgın İlçe Müftülüğü görevinde bulunduğunu belirtti.

Güneş, "Birçok il ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulundum. En son atamamın yapıldığı başkentin sessiz ve sakin ilçesi Güdül'de göreve başladım." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
