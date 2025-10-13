Ankara'nın Başkent Oluşunun 102. Yılı Kutlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ile eşi Nursen Yavaş'ın ev sahipliğinde Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen resepsiyona, başkentte görev yapan büyükelçilerin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarının başkanları katıldı.

Yavaş, burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılını kutlayarak, Ankara'nın Milli Mücadele'nin karargahı, bağımsızlığın, aklın ve Cumhuriyet'in başkenti olduğunu söyledi.

Ankara'yı başkent yapma kararının sadece bir şehir seçimi olmadığını belirten Yavaş, "O karar, Anadolu'nun bağrından yükselen iradenin ebedi bir simgesi haline geldi. O irade, 102 yıldır bu topraklarda adalet, liyakat, özgürlük ve eşitlik gibi evrensel değerlerle yaşamaya devam ediyor." dedi.

Yavaş, Ankara'nın geçmişin izlerini gururla taşırken, geleceğin de yolunu aydınlattığını dile getirerek, bugün 6 milyonu aşan nüfusu, modern yapıları, üniversiteleri, sanayisi, yeşil alanları ve kültürel çeşitliliğiyle Ankara'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı başkentlerinden biri haline geldiğini kaydetti.

Bu bilinçle, tarihini koruyan, doğaya saygılı, dayanışmayı önceleyen, çağdaş ve adil bir Ankara için çalıştıklarını ifade eden Yavaş, yaklaşık 7 yıldır her adımda bu hedefi rehber edindiklerini söyledi.

Yavaş, parti rozeti taşımadan, oy veren, vermeyen herkese eşit hizmet götürdüklerini belirterek, "Kişisel olarak şunlara inanıyorum, demokrasi bizim için yalnızca bir yönetim biçimi değil, bu milletin karakterinin, iradesinin ve onurunun en açık tezahürüdür. Atalarımızın canıyla, kanıyla kazandığı bu mirası korumak, hepimizin boynunun borcudur. Biz, demokrasinin yalnızca sandıkta değil, adalette, eşitlikte, şefkatte ve vicdanda yaşatılması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Adaletin bir gün mutlaka yerini bulacağına yürekten inanıyorum"

Bir ülkenin gerçek gücünün, kurumlarının adil, yöneticilerinin dürüst, yurttaşlarının özgür olmasıyla ölçülebildiğine işaret eden Yavaş, şunları kaydetti:

"Bu yüzden hiçbir kararın, hiçbir hesaplaşmanın demokrasimizin itibarına gölge düşürmesine razı değiliz. Ben, bu milletin evladı olarak kalben inandığım bir şeyi bir kez de sizlerin önünde söylemek istiyorum, hukukun üstünlüğüne, adaletin bir gün mutlaka yerini bulacağına yürekten inanıyorum. Bugün de aynı inançla söylüyorum, hiçbir makam, hiçbir imza, hiçbir koltuk, adaletin ve halkın vicdanının üstünde değildir. Demokrasiye inanmak sadece oy kullanmakla değil, her koşulda doğruyu savunmakla mümkündür. Biz, o doğruyu savunmaya devam edeceğiz. Adaletin terazisine, milletimizin vicdanına güveniyoruz. Bizim yönümüz hukuk, pusulamız ise vicdandır."

Yavaş'ın konuşmasının ardından seğmenler gösteri sundu, "Küllerinden Doğuşun Başkenti" belgeseli izlendi.

Resepsiyon, "Cumhuriyetin Işığı Ankara" adlı müzik dinletisiyle sona erdi.

Etkinlik kapsamında, yenilenen Kültür Merkezinin açılışı da gerçekleştirildi.