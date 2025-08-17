Ankara'nın Bala İlçesinde Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Bala İlçesinde Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Bala ilçesinde meydana gelen ot yangını, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA'nın Bala ilçesinde çıkan ot yangını, ormana sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Göztepe Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçardı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde müdahale edilen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Havadan ve karadan soğutma çalışması yapılan yangın, söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yunanistan'da Atatürklü forma mı giyilecek? Yüksel Yıldırım son noktayı koydu

Yunanistan'da Atatürklü forma mı giyilecek? Son noktayı koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan sürprize bu kez izin vermedi

Sürprize bu kez izin vermedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.