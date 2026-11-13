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Ankara Nallıhan'da ormanda kaybolan 75 yaşındaki kişi bulundu

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Ankara Nallıhan'da ormanda kaybolan 75 yaşındaki kişi bulundu
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 75 yaşındaki kişi, jandarma ve orman ekiplerinin araması sonucu gece Döğmeci Mahallesi Adatepe mevkisinde bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen kişi evine götürüldü.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 75 yaşındaki kişi, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

Alpagut Mahallesi'nde yaşayan Kemal Kayabaşı (75), arkadaşları Erol Ak ve Burhan Kayabaşı ile mantar toplamak amacıyla ormanlık alana gitti.

Bir süre sonra Erol Ak ve Burhan Kayabaşı mahalleye dönmek üzere ormandan ayrılırken, Kemal Kayabaşı mantar toplamaya devam etti. Havanın kararmasıyla kaybolan Kayabaşı'ndan haber alamayan arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Nallıhan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Alpagut Mahallesi çevresindeki ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki ORKUT ekibinin de katıldığı çalışmaların ardından Kayabaşı, gece Döğmeci Mahallesi Adatepe mevkisindeki ormanlık alanda bulundu.

Kemal Kayabaşı, sağlık kontrollerinin ardından evine götürüldü.

Kaynak: AA
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