ANKARA MİT' in operasyyonuyla Türkiye ye getirilen "Zerdeşt" kod adlı Savaş Çelik' in fotosu
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Terörden arananlar listesinde mavi kategorideki PKK/KCK mensubu 'Zerdeşt' kod adlı Savaş Çelik, MİT'in yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildiANKARA /DHA.
Terörden arananlar listesinde mavi kategorideki PKK/KCK mensubu 'Zerdeşt' kod adlı Savaş Çelik, MİT'in yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
ANKARA /DHA
Demirören Haber Ajansı / Güncel