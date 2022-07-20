ANKARA MİT' in operasyyonuyla Türkiye ye getirilen "Zerdeşt" kod adlı Savaş Çelik' in fotosu - Haberler

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ANKARA MİT' in operasyyonuyla Türkiye ye getirilen "Zerdeşt" kod adlı Savaş Çelik' in fotosu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Terörden arananlar listesinde mavi kategorideki PKK/KCK mensubu 'Zerdeşt' kod adlı Savaş Çelik, MİT'in yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildiANKARA /DHA.

Terörden arananlar listesinde mavi kategorideki PKK/KCK mensubu 'Zerdeşt' kod adlı Savaş Çelik, MİT'in yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi

ANKARA /DHA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Savaş Çelik Türkiye DHA PKK Güncel Haberler

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