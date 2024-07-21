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Ankara metrosunda yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

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EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Metro İşletmesi ile Ankara İtfaiyesi tarafından düzenlenen tatbikatta, yangın ve yolcu kurtarma senaryoları başarıyla uygulandı.

EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Metro İşletmesi ile Ankara İtfaiyesince "Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamaya göre, Ankara metrosunun ASKİ İstasyonu'ndaki tatbikatta, içi duman dolu vagona giren Ankara İtfaiyesi ekipleri yolcuları başarılı bir şekilde çıkarırken, vagon içerisindeki duman kısa sürede söndürüldü.

Yaralılara acil durum ekiplerinin müdahalede bulunduğu tatbikatta, yaralılar trenden çıkarılarak sedyeye alındı ve bekleyen ambulanslara götürüldü.

Tatbikatı yerinde izleyen Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Haldun Aydın, "İtfaiye ekiplerinin metro istasyonlarında acil durumlarda daha hızlı ve güvenilir bir biçimde olaylara müdahale etmesini amaçlıyoruz. Ayrıca metrolardaki mesai arkadaşlarımızın da bu tür acil olaylara her daim hazır olmasını sağlamış oluyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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