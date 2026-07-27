Haberler

Yasa dışı bahis sitesi PEKİNBET'e operasyon: 31 şüpheli hakkında soruşturma

Yasa dışı bahis sitesi PEKİNBET'e operasyon: 31 şüpheli hakkında soruşturma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis sitesi PEKİNBET'te ödemelere aracılık ettiği belirlenen 31 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı, 9 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. MASAK ile koordineli incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında 231 milyon 300 bin lira para hareketi tespit edildi.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis sitesi PEKİNBET üzerinden yapılan ödemelere aracılık ettikleri belirlenen 31 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamada, yasa dışı bahis sitesinde ödemelere aracılık ettikleri tespit edilen 31 kişinin hesaplarındaki finansal işlemler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. nezdindeki hesaplarının, PEKİNBET uzantılı yasa dışı bahis sitesinde ödeme işlemlerinde kullanıldığının belirlendiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yürütülen koordineli çalışma sonucunda, şüphelilere ait banka, kripto varlık ve elektronik para hesaplarının incelendiği, incelemelerde, hesaplarda toplam 231 milyon 300 bin lira tutarında para hareketi tespit edilmesi üzerine "Takipli Siber Suç Soruşturması" başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Başsavcılık talimatıyla Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Temmuz'da Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği, operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 31 şüpheliden 22'sinin gözaltına alındığı, firari 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: ANKA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor

AK Parti tarih verdi: İnce işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Bahçeli'den Yeni Parti için ilk sözler
Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi

Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İfade sorusu soruldu, Mahsun Kırmızıgül karşı çıktı: Bilgilendirme amaçlı geldik

İfade sorusu soruldu, Mahsun Kırmızıgül karşı çıktı
İsrailli Bakan Ben-Gvir bu kez Trump'ı hedef aldı

İsrailli bakan bu sefer sert kayaya çarptı: Saf dediği isme bakın!

Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu

Arabistan ekonomisinin can damarları vuruldu
Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız

Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Her şeyi yapacağız
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Sergen Yalçın'ın 'Bende yeri yok' diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif

''Bende yeri yok" diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında

5 ilimiz ciddi risk altında