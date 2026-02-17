Ankara-Merasim Sokak şehitleri, 10'uncu yılında anıldı

ANKARA'da 17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'ta terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olanlar, olayın 10'uncu yılında sokakta düzenlenen törenle anıldı.

Çankaya ilçesindeki Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen ve askeri personel taşıyan servis araçlarının hedef alan bombalı terör saldırısında 29 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı. Saldırının 10'uncu yılı nedeniyle patlamanın yaşandığı sokakta, anma töreni düzenlendi. Törende şehitlerin isimleri okundu, dualar edildi.

'DEĞERLERİMİZ İÇİN CAN VERDİLER'

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkanı Cahit Koca, "Türkiye'yi yasa boğan saldırıda 10 yılı geride bıraktık. Alçakça terör saldırısında şehit olan mesai arkadaşlarımızı anmak üzere toplamış bulunuyoruz. Örgütün üst düzey yönetiminin talimatıyla gerçekleştirilen saldırıları unutmadık, asla unutmayacağız. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Cenabıallah'tan rahmet diliyoruz. Anma etkinliklerini şehitlerimize yakışır bir vakar göstererek, hep beraber bir arada, dik durarak yapmayı tercih ettik. Vatan için canını feda eden kahramanlarımızı anmak, onları unutmamak ve geride kalan ailelerine destek olmak hepimizin borcudur. Onlar vatan, bayrak ve kurtuluş değerlerimiz için can verdiler. Biz de hatıralarına sahip çıkacağız" dedi. Konuşmaların ardından şehitler için sokağa çelenk ve karanfil bırakıldı.

ÇANKIRI'DA DA ANMA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda sivil memur olarak görev yapan ve saldırıda şehit olan evli ve 1 çocuk babası Cumali Akman da memleketi Çankırı'da, mezarı başında anıldı. Sarıbaba Mezarlığı'nda düzenlenen törende; Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Duanın ardından kabre karanfil bırakıldı. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çankırı Şube Başkanı Yüksel Teke, 10 yıldır aynı acıyı yaşadıklarını söyledi. Hain saldırıda 29 vatandaşın şehit düştüğünü hatırlatan Teke, "Bunların 3'ü Çankırı nüfusuna kayıtlıydı. Hava Astsubay Mehmet Koray Pınar, Askeri Sivil Personel Mustafa Haliloğlu ve şu an kabri başında dualarla andığımız sivil işçi Cumali Akman. Bu yapılan hain saldırıyı hiçbir zaman unutmuyoruz. 10 yıldır şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ- Ramazan SARICI /ANKARA,(DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı