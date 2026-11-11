Ankara Mamak'ta AVM otoparkındaki otomobil yangını indirim çadırlarına sıçradı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir alışveriş merkezinin (AVM) açık otoparkındaki otomobilde çıkıp indirim çadırlarına sıçrayan yangın söndürüldü.

Mamak'taki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otomobilde çıkan yangın, AVM'nin bahçesinde kurulu olan indirim çadırlarına da sıçradı.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, tekstil ürünlerinin bulunduğu indirim çadırları ve yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA