Ankara Mamak'ta AVM otoparkındaki otomobil yangını indirim çadırlarına sıçradı

Ankara Mamak'ta AVM otoparkındaki otomobil yangını indirim çadırlarına sıçradıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Mamak'ta bir AVM'nin açık otoparkındaki otomobilde çıkan yangın, indirim çadırlarına sıçradı. İtfaiye müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil ve tekstil ürünleri bulunan çadırlar kullanılamaz hale geldi; inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir alışveriş merkezinin (AVM) açık otoparkındaki otomobilde çıkıp indirim çadırlarına sıçrayan yangın söndürüldü.
Mamak'taki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Otomobilde çıkan yangın, AVM'nin bahçesinde kurulu olan indirim çadırlarına da sıçradı.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, tekstil ürünlerinin bulunduğu indirim çadırları ve yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.