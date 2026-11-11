Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara Mamak'ta AVM otoparkındaki otomobil yangını indirim çadırlarına sıçradı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Mamak'ta AVM otoparkındaki otomobil yangını indirim çadırlarına sıçradı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Mamak'ta bir AVM'nin açık otoparkındaki otomobilde çıkan yangın, indirim çadırlarına sıçradı. İtfaiye müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil ve tekstil ürünleri bulunan çadırlar kullanılamaz hale geldi; inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir alışveriş merkezinin (AVM) açık otoparkındaki otomobilde çıkıp indirim çadırlarına sıçrayan yangın söndürüldü.

Mamak'taki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otomobilde çıkan yangın, AVM'nin bahçesinde kurulu olan indirim çadırlarına da sıçradı.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, tekstil ürünlerinin bulunduğu indirim çadırları ve yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 53 sitede yayınlandı.
Bir insan kendine bunu niye yapar? Yerlere yattılar, inekler üzerlerinden geçti

Bir insan kendine bunu niye yapar?

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı

İstifa sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine 'Bir anlık sinir' dedi

20 bıçak darbesine yaptığı savunmaya bakın! Çıldırmamak elde değil
Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Sultan Nur Ulu, yalan tanıklık suçundan yargılanacak

Güllü davasında şok gelişme! Tanıktı, sanık oldu
Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü

Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü! Nedenini duyan şaştı
Havalimanında gören şaştı kaldı! Gerçek kısa sürede anlaşıldı

Havalimanında gören şaştı kaldı! Gerçek kısa sürede anlaşıldı
ABD'de yolcu uçağında bomba iddiası ve kaçırma alarmı

Uçakta bomba paniği! Kokpite girmeye çalışan yolcu alarm verdirdi
Her vaazı olay oluyor! 'Silivri soğuktur' diyenlere yanıtı bomba

"Silivri soğuktur" diyenlere yanıtı bomba