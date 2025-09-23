Ankara Kültür Yolu Festivali'nde 'Asker Ressamlar' Sergisi Açıldı

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Makine ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) AŞ İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde "Asker Ressamlar" sergisi açıldı.

Mke yerleşkesinde yer alan İmalat-ı Harbiye Müzesi'ndeki serginin açılışı, MKE AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, Asker Ressamlar Grubu Başkanı Selahattin Sosay ve katılımcılar tarafından yapıldı.

Açılış öncesinde konuşan Sosay, ilk olarak 1795 yılında Mühendishane-i Berri-i Hümayun'da desen derslerinin başladığını söyledi.

Burada yetişen asker kökenli ressamların ülkedeki çeşitli askeri okullarda resim dersleri vermeye başladığını belirten Sosay, "2. Mahmut döneminde asker kökenli ressamlar Paris'e gönderilerek, oradaki atölyelerde resim dersleri almışlardır. Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı dönemlerinde asker ressamlardan Sami Yetik, Hikmet Onat gibi çok değerli ressamlarımız savaş meydanlarında savaşla ilgili resimler yaparak eserlerin günümüze kadar gelmesini sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Sosay, satışlardan elde edilen gelirlerin MKE'nin kendi okullarında burs verdiği öğrencilere bağışlanacağını söyledi.

Karakaya ise Ankara'nın kültür, sanat anlamında kendi potansiyelini zenginleştirdiğini belirtti.

Bakanlık olarak kentte bu tarz kültürel ve sanatsal etkinlikler oluşturma çabası içinde olduklarını ve burada askerler tarafından yapılan eserlerin görülmesini istediğini ifade eden Karakaya, şunları söyledi:

"Bu yıl Kültür Yolu Festivalleri kapsamında yaklaşık 700 etkinlik planladık. Cumartesi gününden bu yana misafirlerimiz bu etkinlikleri doya doya yaşıyorlar. Önümüzdeki yıl Türk Dünyası ve Turizm Başkenti ünvanımızın olması beraberinde NATO Devlet Başkanları Zirvesi'nin Ankara'da icra edilmesi, Ankara'nın tanıtımında önemli bir durum olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bunu fırsata çevirip Ankara'nın uluslararası düzeyde tanıtımı için gayretli bir şekilde çalışacağız."

Keleş de müzenin Kurtuluş Savaşı sırasında eski süvari kışlası olduğunu, Zeytinburnu ile Bakırköy'den kaçırılan makinelerle cepheye tüfek ve mühimmat üretmek üzere değerlendirilen bir mekan olduğunu ifade etti.

Bu tarihi mekanda yapılan etkinlik dolayısıyla çok mutlu olduğunu söyleyen Keleş, burada bulunan mühimmat ve aletlerin görülmesi gerektiğini belirtti.

Asker Ressamlar sergisinin burada açılmasının farklı bir anlam yüklediğini ifade eden Keleş, şunları kaydetti:

"O dönemlere ilişkin ekipmanlar, silah, mühimmat ve edevat, farklı bir anlam da yüklüyor bu sürece. Dolayısıyla zaten belli periyotlarla, çeşitli şehirlerde gerçekleştirilen Asker Ressamlar sergisinin böylesi bir mekanda böyle duygu yüklü bir ortamda gerçekleşiyor olması gerçekten bizi de duygulandırdı. Burada sizin bulunuyor olmanız, bu etkinliğin yapılıyor olması bizi Makine Kimya ailesi olarak çok mutlu etti."

Sergi, 30 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.