Akk Başkanı Yılmaz'dan Kurban Bayramı Mesajı: "Kurban Bayramı'nın Ülkemize Huzur, Kardeşlik, Bereket ve Birlik Getirmesini Diliyoruz"

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Kurban Bayramı mesajında, "Bu güzel bayram; coğrafi işaretli değerlerimiz kadar köklü, Seğmen geleneğimiz kadar vakur, Ankara kadar samimi olsun. Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, kardeşlik, bereket ve birlik getirmesini diliyoruz" dedi.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Başkent'in Coğrafi İşaretli Ürünleri üzerinden üretim kültürüne ve toplumsal dayanışmaya vurgu yaptı. Yılmaz, Kurban Bayramı'nın yalnızca bir ibadet ve paylaşma zamanı değil; aynı zamanda bereketin, emeğin ve ortak sofrada buluşmanın en güçlü sembollerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"COĞRAFİ İŞARET ANKARA'NIN KİMLİĞİ, BAYRAM ONUN PAYLAŞIM İŞARETİDİR"

"Kurban Bayramı; paylaşmanın, dayanışmanın, bereketin ve aynı sofrada buluşabilmenin en güçlü ifadesidir. Anadolu'nun kadim üretim kültürünü taşıyan coğrafi işaretli ürünlerimiz de aslında bu ortak bereketin, emeğin ve toplumsal dayanışmanın simgesidir. Coğrafi işaret Ankara'nın kimliği, bayram onun paylaşım işaretidir. Çünkü bu topraklarda üretilen her değer, aslında birlikte yaşamanın, birlikte üretmenin ve birlikte çoğalmanın bir yansımasıdır. Bu yüzden Ankara, Kalecik üzümü gibi kök saldıkça derinleşen, zaman geçtikçe olgunlaşan ve hafıza kazandıkça daha da değerlenen bir şehir kimliğine sahiptir."

"ANKARA'NIN KADİM İLÇELERİNDE AYNI DUA, AYNI SOFRA"

Ankara'da bayram, coğrafi işaretle tescillenmiş bir hafızanın yeniden sofraya kurulmasıdır. Beypazarı kurusunun kokusunda ninelerin emeği, Çubuk turşusunun suyunda bozkırın sabrı vardır. Kalecik Karası'nın bağlarında olgunlaşan bereket, Ayaş domatesinin kızıllığında Anadolu güneşi saklıdır. Nallıhan'ın iğne oyası nasıl ilmek ilmek işleniyorsa, bu şehrin kardeşliği de yüzyıllardır öyle işlenir gönüllere. Çünkü Ankara'nın coğrafi işaretli değerleri; bir ilçenin karakteri, bir toprağın hikayesi, bir milletin ortak hatırasıdır. Kurban Bayramı ise tüm bu hatıraları aynı sofrada yeniden paylaşabilmektir. Bir lokmayı bölüşürken geçmişi, kültürü ve muhabbeti çoğaltabilmektir. Bugün Beypazarı'ndan Kalecik'e, Çamlıdere'den Nallıhan'a, Ayaş'tan Çubuk'a kadar Ankara'nın bütün kadim ilçelerinde aynı dua yükseliyor: Bereket eksilmesin, dayanışma unutulmasın, sofralar çoğalsın, gönüller birleşsin. Bu güzel bayram; coğrafi işaretli değerlerimiz kadar köklü, Seğmen geleneğimiz kadar vakur, Ankara kadar samimi olsun. Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, kardeşlik, bereket ve birlik getirmesini diliyoruz."

Kaynak: ANKA