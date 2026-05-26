Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz'dan Kurban Bayramı mesajı

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında Kurban Bayramı'nın yalnızca ibadet ve paylaşma zamanı olmadığını, aynı zamanda bereketin, emeğin ve ortak sofrada buluşmanın en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı, paylaşmanın, dayanışmanın, bereketin ve aynı sofrada buluşabilmenin en güçlü ifadesidir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda üretilen her değer, aslında birlikte yaşamanın, birlikte üretmenin ve birlikte çoğalmanın bir yansımasıdır. Bu yüzden Ankara, Kalecik üzümü gibi kök saldıkça derinleşen, zaman geçtikçe olgunlaşan ve hafıza kazandıkça daha da değerlenen bir şehir kimliğine sahiptir. Coğrafi işaretle tescillenmiş bir hafızanın yeniden sofraya kurulmasıdır. Beypazarı kurusunun kokusunda ninelerin emeği, Çubuk turşusunun suyunda bozkırın sabrı vardır. Kalecik Karası'nın bağlarında olgunlaşan bereket, Ayaş domatesinin kızıllığında Anadolu güneşi saklıdır. Nallıhan'ın iğne oyası nasıl ilmek ilmek işleniyorsa, bu şehrin kardeşliği de yüzyıllardır öyle işlenir gönüllere. Çünkü Ankara'nın coğrafi işaretli değerleri, bir ilçenin karakteri, bir toprağın hikayesi, bir milletin ortak hatırasıdır. Kurban Bayramı ise tüm bu hatıraları aynı sofrada yeniden paylaşabilmektir. Bu güzel bayram, coğrafi işaretli değerlerimiz kadar köklü, seğmen geleneğimiz kadar vakur, Ankara kadar samimi olsun. Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, kardeşlik, bereket ve birlik getirmesini diliyoruz."