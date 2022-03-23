Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, gençleri Eko İklim Zirvesi ve Fuarı'na davet etti

Ankara'da Eko İklim Zirvesi ve Fuarı heyecanı devam ederken, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da yoğun etkinlik programını sürdürüyor. Yılmaz son olarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

GENÇLERİ FUARA DAVET ETTİ

30-31 Mart 2022 tarihinde ATO Congresium'da düzenlenecek EKO İklim Zirvesine Başkentli gençleri davet eden Yılmaz, "Bu coğrafyadaki farkındalığı duyurmamız lazım. Gelin bizim üretim tarzımıza, hayata bakışımıza yön verin ve bizim hayata bakışımızı belirleyin" dedi. 30-31 Mart 2022 tarihinde ATO Congresium'da düzenlenecek EKO İklim Zirvesi'nin önemi hakkında bilgi veren Yılmaz, Başkentli tüm gençleri zirveye katılmaya davet etti.

SU KAYNAKLARININ ÖNEMİ

Programda gençlerle bir araya gelen AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu: "Dünya Su Günü'nde başka bir mevzumuz yok. Su hayatın gerçeği, suyun olmadığı yerde başka hiçbir şey yok. Suyun yok olma sürecini farkındalıkla yürütme sorumluluğumuz var. Aral Gölü şimdi betonlaşmış, yok olmuş. Ankara'da Eymir Gölü'nün, Mogan Gölü'nün yok olmaması, 10 sene sonra Aral Gölü'ne dönmemesi için bugünden sorumluluğumuz var bizim. Genç arkadaşlarım farkındalık konusunda bize ders verecek durumda, kendi adıma konuşuyorum. Öğretici değil, öğreniciyim ben. Yaptığımız anketlerde gençlerdeki çevre ve iklim farkındalığının yetişkinlerden çok daha fazla olduğunu yakaladık. Bu kenti Mustafa Kemal Atatürk'ün tercih etme nedenlerinden biri, dayanışmanın, kaynaşmanın, birbirine sahip çıkmanın, ortak aklın kurumsallaştığı ve devlete döndüğü bir kent olması."

"ÖLECEĞİNİZİ BİLSENİZ, AĞAÇ DİKİN ÖĞRETİSİYLE YETİŞTİK"

30-31 Mart 2022 tarihinde ATO Congresium'da düzenlenecek EKO İklim Zirvesine tüm gençlerin katılımını beklediklerini vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bu topraklarda 1537'den beri kanunnamelerde çevre ve iklim bilinci olan bu duygularla yaşayan 1937'de Mustafa Kemal Atatürk'ün geri dönüşüm tesisi kurduğu ve öleceğinizi bilseniz ağaç dikilir öğretisiyle yetişen gençlerin olduğu, farkındalığın zirvede olduğu bir duygudan geliyoruz. Bütün medeniyetlerin kardeşçe yaşayabildiği bir coğrafya aslında burası. Bu coğrafyadaki farkındalığı duyurmamız lazım. Ankara başlangıçlar kenti. Ankara üzerinden bu duyguyu markalamamız Gelin bizim üretim tarzımıza, hayata bakışımıza yön verin ve bizim hayata bakışımızı belirleyin. Gelirseniz istihdamın konusu olacaksınız. Sadece kültür sanatın Başkenti değil eğitimin de. Bu zirve kentimiz için önemli. Ekonomide hak ettiğimiz yeri alabileceğimiz, ön yargısı olan ülkelerin çevre konusunda ön yargılarının kırılabileceği bir zirve bu. Eksiksiz bekliyoruz sizi."

ETKİNLİK, GÖSTERİYLE SONA ERDİ

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından bürokratlar, akademisyenler, uzmanlar ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen program, Ümmiye Koçak yönetmenliğindeki Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğunun "Ana, Gökyüzü Delinmiş" adlı tiyatro gösterisi ile sona erdi.

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