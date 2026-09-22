Ankara Keçiören'deki Gülgün Sokağı'nda selden çöken yolda çok sayıda araç hasar gördü

Ankara Keçiören'deki Gülgün Sokağı'nda selden çöken yolda çok sayıda araç hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara Keçiören'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Gülgün Sokağı'nda sel nedeniyle yolun bir bölümünün çökmesine yol açtı. Yol kenarında park halindeki çok sayıda araç hasar gördü, belediye ve itfaiye ekipleri mahsur kalan araçları çıkarmak için çalışma başlattı.
Ankara'da etkili olan sağanağın ardından Keçiören ilçesinde oluşan sel nedeniyle yolda çökme meydana geldi, park halindeki çok sayıda araç hasar gördü.
Akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Gülgün Sokağı'nda yolun bir bölümünde çökme oluştu.
Yol kenarında park halinde bulunan çok sayıda aracın zarar gördüğü olayla ilgili bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, mahsur kalan araçların bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA