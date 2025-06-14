Ankara Kalesi ve Atakule, Jandarma Teşkilatının 186. Yılında Işıklandırıldı
Jandarma Teşkilatı, kuruluşunun 186. yılını kutlamak için Ankara Kalesi ve Atakule'yi, jandarmanın renkleri olan kırmızı ve mavi ile ışıklandırdı. Atakule'deki ekranda 'Kanun ordusu Jandarma 186 yaşında' yazısı yer aldı.
Ankara Kalesi ve Atakule, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186. yılı dolayısıyla jandarmanın renkleriyle ışıklandırıldı.
Jandarma Teşkilatı, kuruluşunun 186. yılını kutluyor.
Bu kapsamda başkent Ankara'nın tarihi yapılarından Ankara Kalesi, yapılan özel çalışmayla jandarmanın renkleriyle ışıklandırıldı.
Ankara'nın simge yapısı Atakule ise 186. kuruluş yılına özel, kırmızı ve mavi renklerle ışıklandırılarak tepe kısmındaki ekrana "Kanun ordusu Jandarma 186 yaşında" ifadesi yansıtıldı.
Alışveriş merkezi kısmında bulunan ekranda ise jandarmanın faaliyetlerine ilişkin görüntülere yer verildi.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel