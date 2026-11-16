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Ankara Jandarması sanal devriyede 409 internet sitesine erişim engeli getirdi

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Ankara İl Jandarma Komutanlığının 9-15 Kasım'daki sanal devriyesinde 791 adres incelendi, 409 internet sitesine erişim engeli getirildi. İncelenen sitelerin 341'inde yasa dışı bahis, 5'inde oltalama, 63'ünde müstehcen içerik tespit edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde 409 internet sitesine erişim engellendi.

Alınan bilgiye göre 9-15 Kasım'da icra edilen siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri sonucunda 791 sosyal medya/URL adresi incelendi.

İncelemeler sonucunda, 341 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 5 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 63 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilen söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Sincan, Etimesgut, Polatlı'daki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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