Ankara- Jandarma, Elazığ'da yangın süsü verilen cinayeti X-Ray cihazındaki ayrıntı ile aydınlattı
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İçişleri Bakanlığı: Elazığ’da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cinayete kurban gittiğini tespit eden JASAT Timleri, gasp edilen ziynet eşyalarını havalimanı X-Ray görüntülerinden belirleyerek katil zanlısı H.Ç.’yi yakaladı.
İçişleri Bakanlığı : Elazığ'da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cinayete kurban gittiğini tespit eden JASAT Timleri, gasp edilen ziynet eşyalarını havalimanı X-Ray görüntülerinden belirleyerek katil zanlısı H.Ç.'yi yakaladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı