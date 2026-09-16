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Ankara- Jandarma, Elazığ'da yangın süsü verilen cinayeti X-Ray cihazındaki ayrıntı ile aydınlattı

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İçişleri Bakanlığı: Elazığ’da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cinayete kurban gittiğini tespit eden JASAT Timleri, gasp edilen ziynet eşyalarını havalimanı X-Ray görüntülerinden belirleyerek katil zanlısı H.Ç.’yi yakaladı.

İçişleri Bakanlığı : Elazığ'da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cinayete kurban gittiğini tespit eden JASAT Timleri, gasp edilen ziynet eşyalarını havalimanı X-Ray görüntülerinden belirleyerek katil zanlısı H.Ç.'yi yakaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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