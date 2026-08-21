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Ankara- İzmir'de 'Forza' ve 'Yalı' taraftar grupları içerisindeki organize suç örgütlerine operasyon; 28 gözaltı

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Bakan Gürlek: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen diğer soruşturmada ise 'Forza' ve 'Yalı' taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanması deşifre edilmiştir.

Bakan Gürlek: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen diğer soruşturmada ise 'Forza' ve 'Yalı' taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanması deşifre edilmiştir. İzmir merkezli 4 ilde 39 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalanmış ve örgüt yöneticileri gözaltına alınmıştır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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