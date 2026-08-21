Ankara- İzmir'de 'Forza' ve 'Yalı' taraftar grupları içerisindeki organize suç örgütlerine operasyon; 28 gözaltı
Bakan Gürlek: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen diğer soruşturmada ise 'Forza' ve 'Yalı' taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanması deşifre edilmiştir.
Bakan Gürlek: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen diğer soruşturmada ise 'Forza' ve 'Yalı' taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanması deşifre edilmiştir. İzmir merkezli 4 ilde 39 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalanmış ve örgüt yöneticileri gözaltına alınmıştır.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı