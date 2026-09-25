Ankara İtfaiyesi, tatbikatta otomobil yangını ve göçük kurtarma senaryosunu uyguladı

Ankara İtfaiyesi, İtfaiye Haftası kapsamında sahada karşılaşılabilecek zorlu koşullara yönelik yangın, tahliye ve arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

İtfaiye Daire Başkanlığı'nda başlayan ve Ankara İtfaiyesi Eğitim Merkezi'nde (ANİTEM) devam eden tatbikatta, "her ihbarın zamana karşı verilen yeni bir mücadelenin başlangıcı olduğu" teması işlendi.

İtfaiye santraline gelen ihbarın ardından alarm ve anonsun duyulması üzerine ekipler, saniyeler içinde kişisel koruyucu donanımlarını kuşanarak araçlarına yöneldi.

İhbarın niteliğine göre gerekli araç ve uzman personel belirlenirken, olay yerine ulaşmak üzere koordineli müdahale süreci başlatıldı.

Ekiplerin olay yerine ulaşmasında katedilen mesafenin yanı sıra trafikteki diğer sürücülerin doğru davranışları da müdahalenin hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesinde önemli rol oynuyor.

Tatbikat kapsamında olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, park halindeki bir otomobilde başlayan yangının bitişikteki yapının dış cephesine sirayet ettiğini ve içeride bir kişinin mahsur kaldığını tespit etti.

Ekipler, otomobil yangınına müdahale ederken merdivenli araçla yapıda mahsur kalan kişiyi de kurtardı. Tatbikat senaryosu gereği göçük altında kalan bir diğer kişi ise betonlar delinerek yürütülen koordineli çalışmayla kurtarıldı.

"Son yıllarda liyakat ve dinamizm odaklı ciddi bir gençleşme yaşadık"

Ankara İtfaiyesi Müdahale Şube Müdürü Gökhan Karakaya, AA muhabirine, 1 Ocak'tan bugüne kadar Ankara genelinde müdahale edilen yangın ve olaylara ilişkin bilgi verdi.

Karakaya, Ankara İtfaiyesi olarak 1500'ü aşkın nitelikli personel ve modern araç filosuyla 7 gün 24 saat görev yaptıklarını söyledi.

1 Ocak'tan bugüne kadar Ankara genelinde toplam 24 bin 527 olaya müdahale ettiklerini belirten Karakaya, "Bu olayların dağılımına baktığımızda öne çıkanlar 1470'i konut ve iş yeri yangını, 6 bin 163 adedi ot, ekin ve anız yangını, 6 bin 163 adedi ise araç yangını olarak kayıtlara geçmiştir." bilgisini verdi.

Karakaya, yaz döneminde müdahale ettikleri yangınların yüzde 75'inden fazlasını açık alan, kuru ot, tarla ve anız yangınlarının oluşturduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yangınların en büyük ve can yakıcı sebebi, maalesef insan kaynaklı ihmaller ve dikkatsizliklerdir. Yol kenarlarına atılan tek bir sigara izmariti, tarla temizliği amacıyla kontrolsüzce yakılan anızlar ve piknik alanlarında tam söndürülmeyen közler, saniyeler içinde rüzgarın da etkisiyle geniş alanlara yayılabiliyor. Ayrıca, şehir içindeki sorumluluğumuzun yanı sıra yurt genelinde ihtiyaç duyulan her noktaya hızla destek vererek orman yangınlarıyla mücadelede de devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz."

Ankara İtfaiyesinin son yıllarda liyakat ve dinamizm odaklı bir gençleşme süreci yaşadığını belirten Karakaya, "Ankara İtfaiyesi olarak son yıllarda liyakat ve dinamizm odaklı ciddi bir gençleşme yaşadık. Toplamda bünyemize 850 gencimizi kattık ve bu gençlerin hepsi Sayın Başkanımızın da desteğiyle itfaiyecilik mezunu arkadaşlardan oldu." dedi.

Mesleğe başlayanların ciddi bir eğitim sürecinden geçtiklerini anlatan Karakaya, "Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve mevzuatımızda da yer aldığı gibi yaklaşık 3 ay süren yorucu, yoğun bir eğitim temposunun ardından bu arkadaşları müdahalede oryantasyonlarını tamamlayarak görev başına aldık ve ailemize kattık. Eğitimlerde kapalı alanda ilerleme tekniklerinden yüksekte çalışmaya, iple erişimden trafik kazalarına müdahaleye, yılan ve arı kurtarmadan asansörde kurtarma tekniklerine kadar yoğun, teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçtiler." diye konuştu.

Karakaya, gece gündüz fedakarca görev yapan itfaiyecilerin haftasını kutlayarak, şunları söyledi:

"Sahada edindiğimiz en temel tecrübe şudur: Dünyanın en gelişmiş araçlarına, en kalabalık filosuna sahip olsanız dahi yangını çıkmadan önleyemezseniz risk her zaman devam eder. Bizim her zaman söylediğimiz gibi 'En iyi itfaiyeci, tedbirini alan bilinçli vatandaştır.'"

"Burada eğitimlerle fiziki şartlarımız son derece zorlanıyor"

Tatbikata ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara İtfaiyesi Eğitim Şube Müdürlüğü'nde Dış Kurumlar Eğitim Amiri Yasin Can da tatbikat kapsamında otomobil yangınının binaya sirayet etmiş haliyle karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Can, "Binanın en üst katında bir vatandaşımızın mahsur kaldığını gördük ve ona göre bir müdahale planı şekillendirdik. Burada eğitimlerle fiziki şartlarımız son derece zorlanıyor. Bir itfaiyecinin yangına girdiği andan itibaren patlamalar, parlamalar, yüksek ısı, aynı zamanda açığa çıkmış kimyasal gazlar gibi birçok sorunla karşı karşıya kalabiliyoruz." diye konuştu.

Sahada yaşadıkları zorlu koşullara ilişkin konuşan Can, şunları kaydetti:

"Biz itfaiyecileriz. Profesyonel olarak bakmak zorundayız olaylara. Fakat insan olduğumuz için de aşırı duygu yüklü anlar yaşayabiliyoruz. Eğer bir insan, bir çocuk, bir kadın bir yangında mahsur kalmışsa biz artık o saatten sonra onu kurtarmakla mükellefiz. Elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Belirli bilgi, teknik ve tecrübe sahibiyiz. Eğer biz bir vatandaşımızı sağ salim ve adeta kılına bile zarar gelmeden kurtarabilirsek paha biçilemez bir duygu ve muhteşem bir huzurla, ne kadar yorgun olsak da dinlenmiş bir halde bir sonraki göreve psikolojik olarak hazır bir şekilde çıkıyoruz.

Biz itfaiyeciler, bir itfaiyeci duasıyla görevimizi teslim alırız ve bir sonraki nöbete itfaiyeci duasıyla devrederiz. O duamızda, 'Pirimiz İbrahim Peygamber'i yanmaktan koruduğun ilahi emrin sırrına' diye kısa bir cümlemiz var. Bütün meslektaşlarımız, kazasız, belasız, pirimiz İbrahim Peygamber'i yüce Allah nasıl o ateşten koruduysa bizleri de o ateşten korusun duasıyla başlarız. Biz vatandaşlarımızın da meslektaşlarımızın da bize böyle bir duayla seslenmelerini, böyle bir duayla bizi karşılamalarını bekliyoruz. Bütün itfaiyecilerin İtfaiye Haftası kutlu olsun."

"'Selamünaleyküm' diyerek çıkan bir kız kardeşimiz vardı"

Ankara İtfaiyesi Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli İtfaiye Çavuşu Kaan Çobanoğlu da tatbikat kapsamında gerçekleştirilen kısmi göçükten kurtarma operasyonuna ilişkin bilgi verdi.

Çobanoğlu, "Enkazda arama kurtarma alanındayız şu anda. Az önce icra ettiğimiz tatbikatta da arkadaşlarımız enkazda kalan bir vatandaşımızın yerini tespit ettiler. Daha sonra ona uzak bir alandan kirli çalışma yaparak kazazedeye ulaştık. Ardından omurga tahtası ve sedye yardımıyla sağlık ekiplerine teslimini gerçekleştirdik. Kirli çalışma, kazazedenin uzağında yapabildiğimiz, tamamen bildiğimiz kırma-dökme işlemlerinin altında kimse olmadığından emin olduğumuz alanlarda yaptığımız çalışmadır. Kırıcılarla, delicilerle üstünde bulunduğumuz kütleye bir delik açıp o alana intikal etmek için kullandığımız bir çalışma yöntemidir." diye konuştu.

Görev süresi boyunca unutamadığı anlardan birinin 6 Şubat depremlerinde kurtardığı bir kız çocuğuyla ilgili olduğunu belirten Çobanoğlu, şunları kaydetti:

"Sürekli arama kurtarma görevlerini icra etsek de hepimizin de bir anısı olan asrın felaketinde benim de yaşanmış anılarım var. Şu an sorduğunuzda aklıma gelen, Rana Çam kardeşimizi kurtardığımız an oldu. 'Selamünaleyküm' diyerek çıkan bir kız kardeşimiz vardı. Onu ekibimizle birlikte çıkartma şerefine nail olduk. Onu çıkarttığımızda 'Selamünaleyküm' demesi bizi hem sevindirdi hem şaşırttı. Daha sonra da tabii ona buradan teşekkür ederiz. Teyzesi ve annesinin yerini bize tarif etti. Biz de oradan Hilal Çam ve Rana kardeşimizi çıkardık. Bu, bizi hem güldüren hem buruk bir sevince sürükleyen bir anıdır."

Kaynak: AA