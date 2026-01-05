Ankara İtfaiyesi, 2025'te 32 bin 675 olaya müdahale etti

Ankara İtfaiyesi, 2025'te yangın, kurtarma, trafik kazası, sel ve su baskını gibi 32 bin 675 olaya müdahale etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamaya göre, ABB İtfaiye Daire Başkanlığı, 2025 yılı raporunu yayımladı.

Buna göre Ankara İtfaiyesi, 49 istasyon, 1527 personel ve 294 araçla 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdi.

Ekipler, 12 bin 947 yangın, 13 bin 699 kurtarma, 1565 trafik kazası, 1134 sel ve su baskını, 1475 tehlike arz eden ve tedbir amacıyla gidilen vakalar olmak üzere 32 bin 675 olaya müdahalede bulundu.

Ankara İtfaiyesi Yangın Araştırma ve İstatistik Birimi'nin hazırladığı rapora göre, kurtarma kapsamında asansörde mahsur kalma, bayrak asma, hasta kurtarma, kilitli kapı açma, tehlike arz eden haller gibi birçok olaya müdahale edildi.

Rapora göre, yangınların çıkış nedenleri arasında ilk sırada küresel ısınmanın dışında sigara, kibrit ve çakmak yer aldı.

Yangınlarda 1286 konut, 496 iş yeri, 1216 araç, 240 baca, 128 trafo ve 75 kulübe olmak üzere çok sayıda yapı zarar gördü. Ekipler, 7 bin 642 ekili alan, anız, çöp ve lastik yangınına müdahale etti.