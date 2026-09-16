Ankara- HÜRJET ile test uçuşu gerçekleştirildi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, HÜRKUŞ-ll uçuşunun ardından MURAD AESA Radarı ile donatılan jet eğitim uçağı HÜRJET ile test uçuşu gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı