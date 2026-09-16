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Ankara- HÜRJET ile test uçuşu gerçekleştirildi

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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, HÜRKUŞ-ll uçuşunun ardından MURAD AESA Radarı ile donatılan jet eğitim uçağı HÜRJET ile test uçuşu gerçekleştirdi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, HÜRKUŞ-ll uçuşunun ardından MURAD AESA Radarı ile donatılan jet eğitim uçağı HÜRJET ile test uçuşu gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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