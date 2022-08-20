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Ankara haberleri | Gölbaşı Belediyesi Halı Saha Basın Futbol Turnuvası Bu Akşam Başlıyor

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Ankara haberler: Gölbaşı Belediyesi Halı Saha Basın Futbol Turnuvası, 18 Ağustos 2022 Perşembe günü başladı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Karda, kışta, güneşte, çamurda, savaşta, depremde her yerde görev yapıyorsunuz, çocuklarınıza uzak yerde görev yapıyorsunuz. Biz ulusal basınımızın her zaman yanındayız. Biz iyi haberler olacak diye beklentimiz yok ama niye bunlar bu haberi yapıyor diye bakmadık. Turnuvayı da geleneksel hale getirdik” dedi.

Gölbaşı Belediyesi Halı Saha Basın Futbol Turnuvası, 18 Ağustos 2022 Perşembe günü başladı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Karda, kışta, güneşte, çamurda, savaşta, depremde her yerde görev yapıyorsunuz, çocuklarınıza uzak yerde görev yapıyorsunuz. Biz ulusal basınımızın her zaman yanındayız. Biz iyi haberler olacak diye beklentimiz yok ama niye bunlar bu haberi yapıyor diye bakmadık. Turnuvayı da geleneksel hale getirdik" dedi.

Gölbaşı Belediyesi Halı Saha Basın Futbol Turnuvası, 18 Ağustos 2022 Perşembe günü başladı. Turnuvanın açılış müsabakası Gölbaşı Belediye Ramazan Şimşek'in de katılımıyla başladı. Turnuvada ilk müsabakalar bugün başlıyor. Turnuvanın ilk müsabakaları bugün ve yarın oynanacak.

Turnuvaya şu medya kuruluşları katılacak:

"Anka haberler'>Haber Ajansı, KRT TV, Kanal 7, TRT Haber, Anadolu Ajansı, Bengü Türk, TRT Spor, TV 100, Ülke TV, Hürriyet Gazetesi, A Spor, Haber Global, İhlas Haber Ajansı, Kanal D, NTV"

18 Ağustos Perşembe günü yapılan açılış müsabakası sonrası konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek şunları söyledi:

"Karda, kışta, güneşte, çamurda, savaşta, depremde her yerde görev yapıyorsunuz, çocuklarınıza uzak yerde görev yapıyorsunuz. Biz ulusal basınımızın her zaman yanındayız. Biz iyi haberler olacak diye beklentimiz yok, niye bunlar bu haberi yapıyor diye bakmadık. Turnuvayı da geleneksel hale getirdik"

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Gölbaşı Belediyesi Ramazan Şimşek Futbol Güncel Haberler

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