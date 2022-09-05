Ankara gündem haberleri: Ankara'da çakarlı aracın sürücüsüne para cezası

Ankara'da çakarlı aracın sürücüsüne para cezası

ANKARA'da polisin yaptığı denetimde otomobilinde usulsüz çakar bulunduran sürücüye 1823 TL para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı, son dönemde yetkisiz çakar kullanımına yönelik şikayetler üzerine geçen hafta 81 il valiliğine 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar' genelgesi gönderdi. Valiliklerden yetkisiz ışıklı/sesli uyarı işareti (çakar) ve geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçmeye yönelik denetimlerin yıl sonuna kadar sürekli ve yoğun bir şekilde yapılması istendi.

İbrahim Koç, çakar sisteminin açık olmadığını belirterek, "Kullanımının belki cezası olduğunu düşünüyordum. Çakarın olması da yasakmış, ben onu bilmiyordum. Neyse cezasını ödeyeceğiz, yapacak bir şey yok. Şimdi hemen söktüreceğim. Şu anda zaten kullanım dışı" dedi.

Görüntü dökümü

- Ekiplerin çalışması

- Araç sahibi İbrahim Koç'un açıklamaları

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Elif ER-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,