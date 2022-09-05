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Ankara gündem haberleri: Ankara'da çakarlı aracın sürücüsüne para cezası

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Ankara gündem haberleri: Ankara'da çakarlı aracın sürücüsüne para cezası

Ankara haberleri... Ankara'da çakarlı aracın sürücüsüne para cezasıANKARA'da polisin yaptığı denetimde otomobilinde usulsüz çakar bulunduran sürücüye 1823 TL para cezası uygulandı.

Ankara'da çakarlı aracın sürücüsüne para cezası

ANKARA'da polisin yaptığı denetimde otomobilinde usulsüz çakar bulunduran sürücüye 1823 TL para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı, son dönemde yetkisiz çakar kullanımına yönelik şikayetler üzerine geçen hafta 81 il valiliğine 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar' genelgesi gönderdi. Valiliklerden yetkisiz ışıklı/sesli uyarı işareti (çakar) ve geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçmeye yönelik denetimlerin yıl sonuna kadar sürekli ve yoğun bir şekilde yapılması istendi.

1823 TL CEZA UYGULANDI

Genelge üzerine yurt genelinde usulsüz çakar kullanımına yönelik denetimler sıklaştırıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de başkentte denetim yaptı. Atatürk Bulvarı'nda Ulus-Kızılay yönünde gerçekleştirilen denetimde sürücüler durdurularak, araçlarda çakar olup olmadığı kontrol edildi. Yaklaşık 1 saat süren denetimde 1 araçta usulsüz çakar bulunduğu belirlendi. Aracın sürücüsü İbrahim Koç'a Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 1823 TL para cezası uygulandı. Çakar sisteminin sökmesi için de sürücüye 7 gün süre verildi.

'ÇAKAR OLMASI YASAKMIŞ, BİLMİYORDUM'

İbrahim Koç, çakar sisteminin açık olmadığını belirterek, "Kullanımının belki cezası olduğunu düşünüyordum. Çakarın olması da yasakmış, ben onu bilmiyordum. Neyse cezasını ödeyeceğiz, yapacak bir şey yok. Şimdi hemen söktüreceğim. Şu anda zaten kullanım dışı" dedi.

Görüntü dökümü

- Ekiplerin çalışması

- Araç sahibi İbrahim Koç'un açıklamaları

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Elif ER-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Elif Er - Güncel

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