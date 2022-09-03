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Ankara haber... Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Gorbaçov için taziye defteri açıldı

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Ankara haber... Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Gorbaçov için taziye defteri açıldı

Ankara gelişmesine göre 91 yaşında hayatını kaybeden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov için Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği'nde taziye defteri açıldı.

91 yaşında hayatını kaybeden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov için Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği'nde taziye defteri açıldı.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 91 yaşındaki SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov için Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından taziye defteri açıldı. Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği resmi konutunda açılan taziye defterini Kazakistan, Etiyopya ve Filipinler'in Ankara Büyükelçileri başta olmak üzere, çeşitli ülkelerden yabancı diplomatlar ve ziyaretçiler imzaladı. Ayrıca taziye defterini imzalayamayan çok sayıda yabancı misyon temsilcileri, vatandaşlar ve siyasiler ise elektronik posta yoluyla taziye mesajlarını ilettiği Büyükelçilik tarafınca belirtildi.

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği resmi konutunda açılan taziye defteri, ziyaretçiler için gün boyu açık tutulacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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