Ankara haberi! Çubuk'ta oto kurtarıcının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Ankara haberleri: Ankara'nın Çubuk ilçesinde refüjdeki aydınlatma direği ile ağaçlara çarparak devrilen oto kurtarıcı aracının sürücüsü yaralandı. Ankara'nın Çubuk ilçesinde refüjdeki aydınlatma direği ile ağaçlara çarparak devrilen oto kurtarıcı aracının sürücüsü yaralandı. Ankara-Çubuk kara yolunda giden Haydar Elyıldırım idaresindeki traktör yüklü 06 BFZ 185 plakalı oto kurtarıcı aracı, Ankara Esenboğa Havalimanı yakınında refüjdeki aydınlatma direği ile ağaçlara çarparak devrildi. Kurtarıcının üzerindeki traktör yola savruldu ve Alparslan Demirkaya yönetimindeki 18 LE 006 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kurtarıcı sürücüsü Elyıldırım, yaralandı. Elyıldırım, çevredekilerce olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Çubuk-Ankara yolunda ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner Esenboğa Havalimanı Ankara Çubuk Ankara Güncel Haberler

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