Ankara haber | Sosyalist Güç Birliği Ankara'da Kuruldu: "Seçimlerde AKP İktidarına Son Verilmesi İçin Güç Birliği, Üzerine Düşeni Yapacak"

Ankara haberi... Türkiye Komünist Partisi (TKP), Sol Parti, Türkiye Komünist Hareketi (TKH) ve Devrim Hareketi; Sosyalist Güç Birliği’ni kurduklarını duyurdu. Kurumlar adına ortak açıklamayı okuyan Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, “Önümüzdeki kritik eşikte bu halk düşmanı rejime son vermek için, yirmi yıldır AKP’ye ve onun temsil ettiği bu düzene karşı mücadelenin her aşamasında olduğu gibi, bugün de üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getireceğiz” dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Sol Parti, Türkiye Komünist Hareketi (TKH) ve Devrim Hareketi; Sosyalist Güç Birliği'ni kurduklarını duyurdu. Kurumlar adına ortak açıklamayı okuyan Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, "Önümüzdeki kritik eşikte bu halk düşmanı rejime son vermek için, yirmi yıldır AKP'ye ve onun temsil ettiği bu düzene karşı mücadelenin her aşamasında olduğu gibi, bugün de üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getireceğiz" dedi.

Sosyalist Güç Birliği, bugün Ankara TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla kuruluşunu ilan etti. TKP, TKH, Sol Parti ve Devrim Hareketi'nin kurduğu 'Sosyalist Güç Birliği'nin ortak açıklamasını Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Gamze Yücesan Özdemir okudu. Çağrıya, oyuncu İlyas Salman, tiyatrocu Levent Üzümcü, sanatçı Sabahat Akkiraz, sanatçı Emin İgüs, tiyatrocu Bülent Emrah Parlak, iktisatçı Korkut Boratav, tarihçi Taner Timur gibi isimlerin dahil olduğu birçok sanatçı, aydın ve akademisyen destek imzası verdi.

Yücesan Özdemir, "Önümüzdeki kritik eşikte bu halk düşmanı rejime son vermek için, yirmi yıldır AKP'ye ve onun temsil ettiği bu düzene karşı mücadelenin her aşamasında olduğu gibi, bugün de üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getireceğiz. Biz aşağıda imzası olanlar, bu bilinçle ülkemizin eşit, özgür ve bağımsız geleceği için birlikte hareket etmek, emekçi halkın hayati sorunlarının kaynağına karşı ortak bir mücadele geliştirmek üzere aşağıdaki temel mücadele hedefleri doğrultusunda bir araya geliyoruz. Tüm yurtsever insanlarımızı ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkmaya çağırıyoruz" dedi.

Yücesan, Sosyalist Güç Birliği'nin şu ilkelerini sıraladı:

"BU UCUBE REJİM ORTADAN KALDIRILMALIDIR"

"-Ülkenin ve halkın geleceği hakkında tüm kararların, yerli ve yabancı sermaye ile gericiliğin ve emperyalizmin çıkarlarını temsil eden, siyasi iktidarın tek bir kişide toplandığı bu ucube rejim ortadan kaldırılmalıdır. Emekçi halkın siyasete güçlü bir biçimde katılımını sağlayacak, seçim sistemi de dahil olmak üzere, bütünlüklü bir mekanizma kurulmalıdır.

-İnsanın insanı sömürdüğü, eşitsizlik ve adaletsizliğin her gün daha da derinleştiği bu toplumsal ve siyasi düzeni reddediyoruz. Sermaye ve patronların zenginleştiği, emekçilerin her geçen gün yoksullaştığı kriz koşulları hızlı bir çöküşü de işaret etmektedir. Bu gidişi tersine çevirmek, sömürünün ve işsizliğin ortadan kaldırılacağı, insanca bir yaşamın kurulacağı bir cumhuriyet için harekete geçiyoruz. Özelleştirmelere son verilmeli, peşkeş çekilmiş bütün kamu varlıkları ve sektörler kamulaştırılmalıdır. Eğitim, sağlık ve bakım hizmetleri başta olmak üzere tüm insani ihtiyaçlar kamu hizmeti olmalı, eşit ve ücretsiz sunulmalıdır. Emperyalist tekellerin topraklarımız üzerindeki yağmasına son verilmeli, ekonomi planlama ilkesine göre yeniden tasarlanmalıdır.

-Bağımsız ve egemen bir Türkiye için emperyalizme karşı mücadelede kararlıyız. Emperyalizmin yeni savaş cepheleri açarak coğrafyamızı yıkıma sürüklediği, savaş örgütü NATO'nun yayılmacı politikalarını en tehlikeli savaş senaryolarıyla hızlandırdığı bir dönemde yıllardır dile getirdiğimiz hedef daha da acildir: Türkiye NATO'dan çıkmalıdır. Ülkemizdeki yabancı üsler kapatılmalıdır.

-Devletin tüm kademelerine ve toplumsal yaşama egemen olan tarikatlara, bilimsel düşünceyi ve tüm özgürlük alanlarını yok ederek başta kadınlar, gençler ve çocuklar olmak üzere tüm toplumu dinselleşmeyle baskı altına almaya çalışan gericiliğe karşı, laiklik için bir araya geliyoruz. Tarikat ve cemaat kadrolaşmaları tasfiye edilmelidir. Eğitim birliği sağlanmalı, tarikat ve cemaat okulları ile yurtları kapatılmalıdır.

-Yurttaşlığın tesis edilerek etnik, dinsel, mezhepsel ve toplumsal cinsiyetten kaynaklı farklılıklar nedeniyle ayrımcılığın ve karşıtlıkların ortadan kaldırıldığı, herkesin eşit ve kardeşçe yaşayacağı özgür bir cumhuriyet hepimizin özlemidir. Bunu gerçekleştirmek isteyen herkesi ortak mücadeleye davet ediyoruz"

Toplantıda, seçimlere ilişkin Sosyalist Güç Birliği'nin ne yapacağı sorusuna TKP'yi temsilen Ozan Yılmaz, şu yanıtı verdi:

"SEÇİMLERDE AKP İKTİDARINA SON VERİLMESİ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"

"Bugün Güç Birliği kendisini bir siyasi alternatif olarak ortaya koyuyor. Seçimlerde AKP iktidarına son verilmesi konusunda da Güç Birliği üzerine düşeni yapacak. Biz bu süreci değerlendireceğiz ve seçimlerde de iş birliği yapacağız. Hem parlamento hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Güç Birliği'nin bir siyasi alternatif olduğunu, Türkiye'ye çıkış yolu gösterdiğini vurgulayacak bir adım atacağız. Hem de AKP'nin bu karanlık dönemini sonlandırmak gerektiği için de seçimlerde bu tavrı alacağız."