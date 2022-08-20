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Ankara haber... Kızılcahamam'da Duygu Kutlu konser verdi

Ankara haber... Kızılcahamam'da Duygu Kutlu konser verdi

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Ankara haber: Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen yaz konserleri kapsamında Duygu Kutlu sahne aldı.

Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen yaz konserleri kapsamında Duygu Kutlu sahne aldı.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konsere Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Kaymakam Can Aksoy da katıldı.

Acar, birbirinden güzel şarkılarıyla Kızılcahamamlılara keyifli saatler geçirttiği için Kutlu'ya ve konsere katılanlara teşekkür etti.

Acar ile Aksoy, konserin ardından Kutlu'ya plaket verdi.

Kaynak: AA / Osman Karaslan - Güncel

Süleyman Acar Kızılcahamam Cumhuriyet Demokrasi Güncel Haberler

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