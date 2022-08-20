Ankara haber... Kızılcahamam'da Duygu Kutlu konser verdi Güncel Haberler Ankara haber: Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen yaz konserleri kapsamında Duygu Kutlu sahne aldı. Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen yaz konserleri kapsamında Duygu Kutlu sahne aldı. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konsere Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Kaymakam Can Aksoy da katıldı. Acar, birbirinden güzel şarkılarıyla Kızılcahamamlılara keyifli saatler geçirttiği için Kutlu'ya ve konsere katılanlara teşekkür etti. Acar ile Aksoy, konserin ardından Kutlu'ya plaket verdi. Güncel Kaynak: AA / Osman Karaslan Süleyman Acar Kızılcahamam Cumhuriyet Demokrasi Güncel Haberler

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