Ankara Gurme Festivali: Lezzetler ve Kültür Bir Arada

Türkiye'nin farklı bölgelerinden ünlü şefler, Gençlik Parkı'nda düzenlenen "Ankara Gurme Festivali"nde bir araya geldi.

Festival kapsamında, Ankara simidi, Çubuk turşusu, Beypazarı kurusu, Ayaş domatesi gibi kente özgü ürünler ile Ankara tava, etli yaprak sarma, batırık, katmer, gözleme, Ankara çöreği gibi lezzetler ziyaretçilerle buluşacak.

Etkinlik kapsamında, alanında uzman aşçılarla uygulamalı atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Restoranların, yemek atölyelerinin ve doğal-organik üretim yapan firmaların stantlarının yer aldığı festival, 24 Ağustos'a kadar Gençlik Parkı Etkinlik Alanı'nda ziyaretçilere açık olacak.

Festivalin açılışında konuşan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, gastronomi, sanat ve kültürü bir araya getirerek başkentlilere farklı bir deneyim sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Ankara'nın gastronomi alanında 96 ayrı yemekle Türkiye'nin en değerli üçüncü markası olduğunu aktaran Yılmaz, "Bu festival, Ankara'yı yalnızca bürokrasinin başkenti olarak görenlere verilecek en güçlü cevaptır." dedi.

"Dev kazanlarda yemekler ikram edilecek"

Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, AA muhabirine, Ankara Kent Konseyi ile ilk kez başkente özel bir gurme festivalini hayata geçirdiklerini belirtti.

Festival süresince dev kazanlarda hazırlanan yemeklerin ziyaretçilere ikram edileceğini dile getiren Açıköz, "Ankara tava gibi Ankara'ya özgü lezzetler de menümüzde olacak." diye konuştu.

Festivalin, Gençlik Parkı Etkinlik Alanı'nda yapılmasının ayrıca anlam taşıdığına işaret eden Açıköz, alanın nostaljik yapısı ve merkezi konumu sayesinde tüm Ankaralıların festivale kolayca ulaşabileceğini söyledi.