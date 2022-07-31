Ankara haberi: Kahramankazan'da 45 hafız öğrenci icazet belgelerini aldı

Kahramankazan Müftülüğüne bağlı İçören Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 45 öğrenci törenle icazet belgelerini aldı.

Kur'an Kursu'nun bahçesinde düzenlenen icazet törenine Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Daire Başkanı Abdurrahman Akkuş, İl Müftü Yardımcısı Necmettin Saydan ve vatandaşlar katıldı.

İcazet töreni, salaların okunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Hacı Bayram Veli, Melike Hatun Cami ve Millet Cami gibi büyük camilerde görev yapan müezzin ve imam-hatipler Kur'anı Kerim tilavet etti.

Konuşmaların ardından genç hafızlar tekbirler eşliğinde hocalarıyla birlikte tören alanın geldi. Reisüll Kurra Vekili Kurra Hafız Şakir Özçubuk'un elini öpen hafızlar, sırayla Kur'anı Kerim'den ayetler okudu, tekbirler getirdi. Törende daha sonra hafızlığını tamamlayan 45 öğrenciye icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Serhat Oğuz "Bir dönem Kur'anı Kerim'in sesini kısmak için harekete geçmiş azgın bir azınlığın tahakkümünü yaşadı bu ülke. Ama binlerce kere hamd olsun ki, Kur'anı Kerim'in, Kur'an bülbüllerinin sesini hiç bir zaman kısmadılar. Son dönemlerde üzülerek bir şey görüyoruz. Kur'an ile namaz ile İslam ile alakası olmayan insanlar, bunları tartışıyor. Müsaade edin de Kur'anı Kerim'i bilenler, ilmine vakıf olanlar konuşsun. Müsaade edin de İslam'ı bir hayat nizami olarak gören insanlar İslam'la ilgili konuşsun. Din ile diyanet ile ilgisi alakası olmayan adamlar bu Türkiye'de maalesef bir hastalık, oturdukları yerden futbol maçı analiz yapar gibi Kur'anı Kerim'i tartışmaya kalkıyor." dedi.