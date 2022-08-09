Ankara gündem haberleri | Ankara'da taksiye arkadan çarpan motosikletli kurye yaralandı Ankara gündem haberine göre Ankara'da seyir halindeki taksiye arkadan çarpan motosikletli kurye yaralandı. Ankara'da seyir halindeki taksiye arkadan çarpan motosikletli kurye yaralandı. Kurye Mert Ramazan K. idaresindeki 06 CPU 195 plakalı motosiklet, Mithatpaşa Caddesi Süleyman Sırrı Caddesi kavşağı yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 T 5779 plakalı taksiye arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Taksi sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Güncel AA / Sertaç Bulur Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ankara gündem haberleri | Ankara'da taksiye arkadan çarpan motosikletli kurye yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.