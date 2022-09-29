Ankara gündem haberi | Kahramankazan'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" uygulaması yapıldı Güncel Haberler Ankara yerel gündem haberine göre Okul bahçesinde toplanan öğrenciler Kaymakam Abdullah Selim Parlar'ın öğrencileri ziyareti ve toplu fotoğraf çekinmesi Öğrencilerin yaya geçitlerinden geçmesi Trafik polisinin öğrencilere eğitim vermesi ANKARA (AA) – Türkiye genelinde bugün eş zamanlı olarak "Yayalara öncelik duruşu, hayata... Okul bahçesinde toplanan öğrenciler Kaymakam Abdullah Selim Parlar'ın öğrencileri ziyareti ve toplu fotoğraf çekinmesi Öğrencilerin yaya geçitlerinden geçmesi Trafik polisinin öğrencilere eğitim vermesi ANKARA (AA) – Türkiye genelinde bugün eş zamanlı olarak "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" farkındalık kampanyası Kahramankazan'da da yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Nuğman Göktaş Abdullah Selim PARLAR Kahramankazan Türkiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ankara gündem haberi | Kahramankazan'da 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' uygulaması yapıldı - Haberler

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