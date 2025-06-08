Ankara Gençlik Parkı'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu

Ankara Gençlik Parkı'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu
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Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde, Ankaralılar güzel havayı değerlendirerek Gençlik Parkı'na akın etti. Aileler çocuklarıyla birlikte parka gelerek bayramın tadını çıkardı.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde başkentin simge mekanlarından Gençlik Parkı'nda yoğunluk oluştu.

Güneşli havayı fırsat bilen Ankaralılar ağaç gölgelerinde dinlenirken, çocuklar ve gençler lunaparkta eğlenceli anlar yaşadı.

Çocuklarıyla açık havada vakit geçirmek için parka geldiklerini belirten Soner Ekinci, "Bayramda biraz yorulduk, çalıştık. Bugün izinliydik, çocuklara ayırdık vaktimizi. Geziyoruz, tadını çıkarmaya çalışıyoruz bayramın." dedi.

Torunuyla parka gelen Fatma Soylu, "Bugün torunumu parkta gezdirmek için getirdim. Oyuncaklara bindik, evimize gideceğiz. Bayramı mutlu, mesut geçirmeye çalışıyoruz. Burada hava güzel, yeşil alanlar var. Her insanın gelip görmek, gezmek istediği bir yer. Herkesin bayramı kutlu olsun, sağlıkla, huzurla nice bayramlara." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde kızını ve damadını kaybettiğini belirten Halime Gökduman ise bayramda oğlunun yanında olmak için Kahramanmaraş'tan geldiğini, güzel havada torunlarıyla parkta gezerek iyi vakit geçirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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