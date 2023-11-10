Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, cuma namazı sonrası İsrail'i protesto etti

Ankara Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü Zeynel Abidin Özkan, 7 Ekim'den bugüne kadar İsrail'in Filistin'deki sivilleri katlettiğini belirterek, "21'inci yüzyılda dünya kamuoyunun gözü önünde bir soykırım yaşanıyor.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü Zeynel Abidin Özkan, 7 Ekim'den bugüne kadar İsrail'in Filistin'deki sivilleri katlettiğini belirterek, "21'inci yüzyılda dünya kamuoyunun gözü önünde bir soykırım yaşanıyor." dedi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cuma namazı sonrası düzenlediği "Filistin'de Şehit Çocuklar Cennete Uçtu" adlı programda çocuk fotoğrafları bağlı balonları gökyüzüne uçurdu.

İsrail aleyhine sloganlar atan grup adına konuşan Platform Sözcüsü Özkan, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de şehit edilen çocukların sayısının 4 bin 412 olduğunu bildirdi.

"21'inci yüzyılda dünya kamuoyunun gözü önünde bir soykırım yaşanıyor." diyen Özkan, her hafta cuma namazı sonrası Ankaralı Müslümanlar olarak Gazze'de şehit edilenlerin gıyabında cenaze namazı kıldıklarını anlattı.

Özkan, bugünkü etkinlikte de Gazze'de şehit edilenlerin çoğu çocuk olduğu için balona bağlı fotoğraflarını gökyüzüne bıraktıklarını belirterek, Filistin davasını sürekli gündemde tutmaya devam edeceklerini vurguladı.

Safa Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Arafat Şimşek de ne İsrail'e yapılan itidal çağrılarının ne de verilen süre tehditlerinin işe yaramadığının altını çizerek, "Zalim, işgalci İsrail, katliamlara ara vermeden, zulüm kelimesine rahmet okutacak bir vahşilik ve barbarlıkla savaş ilan ettiği topluma ve topraklara ölüm yağdırmaya devam ediyor." diye konuştu.