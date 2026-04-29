Haberler

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Budapeşte'ye direkt uçuşlar başladı

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Budapeşte'ye direkt uçuşlar başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye direkt uçuşlar başladı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye direkt uçuşlar başladı.

Ankara-Budapeşte arasında direkt uçuşların başlaması vesilesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Törene, Ankara Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Cem Afşin Akbay, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Esenboğa Havalimanı Başmüdürü Yücel Karadavut, TAV Esenboğa Genel Müdür Yardımcısı Alp Karayalçın ve davetliler katıldı.

Budapeşte'den havalanan Wizz Air hava yolu şirketine ait uçak, 16.55'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçaktan inen yolcuları, Büyükelçi Matis ve ilgili yetkililer karşıladı.

Yetkililer tarafından, Wizz Air pilot ve kabin görevlilerine çiçek takdim edildi.

Törenin sonunda pasta kesimi yapıldı.

Büyükelçi Matis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıldır bu proje üzerinde çalıştıklarını, bugünün önemli bir tarih olduğunu ve bugün Budapeşte'den Ankara'ya ilk uçuşun gerçekleştiğini belirterek, bunun kendilerini mutlu eden bir haber olduğunu söyledi.

Macar turistler için Ankara ve Kapadokya bölgesinin artık daha kolay ulaşılabilir olduğunu dile getiren Matis, bu doğrudan uçuşların, iki ülke arasında iş yapan iş insanları ve yatırımcılar için de "oyun değiştirici uçuşlar" olacağını ifade etti.

Matis, Ankara-Budapeşte arasında haftada direkt 3 uçuş olacağını ancak ihtiyaç halinde bu sayının artırılabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı

11 aracın karıştığı kazada şehidimiz var! Çok sayıda ölü ve yaralı
Trump: Hürmüz'de abluka devam edecek

Trump, piyasaların en son duymak istediği açıklamayı yaptı
Brent petrol fiyatları uçuşa geçti

Felaket senaryosu gerçek oldu! Uçuşa geçti, durdurulamıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Trump'a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen'ın hazırlık süreci ortaya çıktı

Bu fotoğraflardan kısa süre sonra, tüm dünya onu tanıdı
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

İYİ Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'ın tartışma yaratacak görüntüleri

Rozetini Özgür Özel takmıştı! Görüntüleri ortalığı karıştıracak
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?

Gittiği ülkede lafı açık açık söyledi: Daha neyi bekliyorsunuz?