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Ankara Emniyet Müdürlüğü 29 Ekim ve TDT 13. Zirvesi için güvenlik toplantısı yaptı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü 29 Ekim ve TDT 13. Zirvesi için güvenlik toplantısı yaptı
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Ankara Emniyet Müdürlüğünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve TDT 13. Zirvesi için güvenlik toplantısı yapıldı. İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek başkanlığındaki toplantıda güvenlik tedbirleri ve yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi'nde alınacak tedbirlere ilişkin güvenlik toplantısı yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabındaki açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'in başkanlığında, il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, güvenlik tedbirleri ile yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA
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