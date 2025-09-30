Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan 'Bu da geçer yahu' Oyunu

Ankara Devlet Tiyatrosunun, işgal altındaki İstanbul'da geçen bir hikayeyi sahneye taşıdığı "Bu da geçer yahu" oyunu, yarın Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi'nde seyircisiyle buluşacak.

Uğur Saatçi'nin yazdığı, İsmet Numanoğlu'nun yönettiği oyun, Anadolu'daki Milli Mücadele'ye destek olmaya çalışan bir grup gencin hem zorlu koşullarını hem de içine düştükleri komik durumları sahneye taşıyor.

Yönetmen İsmet Numanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uğur Saatçi geleneksel format ile moderni akıllıca birleştirebilen genç yazarlarımızdan. 'Bu da geçer ya hu' da onun yazdığı keyifli oyunlardan biri." dedi.

Numanoğlu, oyunun geçtiği dönemin zorluklarına dikkati çekerek,"Hikayemiz 1918-1922 yıllarında işgal altındaki İstanbul'da geçiyor. Aslında İzmir'in kurtuluşundan 1-2 hafta öncesi sahneleniyor. İngilizlerin okullara, hastanelere ve kentin birçok yerine hakim olduğu, halkın zor şartlarda yaşadığı bir ortam var." diye konuştu.

Numanoğlu, oyunda Anadolu'daki Milli Mücadele'ye destek olmaya çalışan bir grup gencin hikayesinin anlatıldığını belirterek, Yüzbaşı Süha'nın önderliğinde kardeşi ve arkadaşlarından oluşan 5-6 kişilik bu grubun, zor günlerde mücadeleye katkı sunmak için çabaladığını ve onların yüreklerinin Anadolu'daki bağımsızlık için attığını vurguladı.

Oyunun vermek istediği mesaja değinen Numanoğlu, esaretin zorluğuna dikkati çekti. Numanoğlu, bugün dünyanın farklı coğrafyalarında savaş ve esaret altında yaşayan milyonlarca insan bulunduğunu, çocukların açlıktan öldüğünü hatırlattı.

Oyunda, esaret altındaki bir grup gencin inancı ve mücadelesinin sahneleneceğini belirten Numanoğlu, "Mustafa Kemal'in İzmir'i kurtarışıyla müjdelenen oyunun finalinde gözlerimizin yaşarması, aslında tüm dünya coğrafyasında bir barış ve özgürlük habercisi olsun umudundayız. Oyunun bütünü aslında bu amaçla yazılmış ve biz de bu ruhla oynamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Komediyle dram iç içe

Grubun Anadolu'ya yardım etme çabalarının, kimi zaman beklenmedik şekilde komik durumlara dönüştüğünü dile getiren Numanoğlu, nefes almanın bile zor olduğu işgal altındaki İstanbul'da bu tezatın özellikle öne çıktığını ifade etti.

Komedi ile dramın birbirine yakınlığına dikkati çeken Numanoğlu, oyunda bu karşıtlığın güçlü bir şekilde hissedileceğini vurguladı.

Numanoğlu, oyunda acı ile gülmenin de iç içe geçtiğini belirterek, hayatta da benzer sahnelerin yaşandığına işaret etti. Numanoğlu, "Burada da aslında içimiz kan ağlarken, içine düştüğümüz durumların komikliğinden dolayı biz seyircilerle o komik durumlara gülüyor olacağız." ifadesini kullandı.

"Hazır olduğumuzu hissediyoruz."

Numanoğlu, "Bu da geçer ya hu" sözünün, işgal yıllarında bir direniş sembolü olarak kullanıldığını söyledi.

Osmanlıca yazılıp duvarlara asılan bu sözün, İngilizler tarafından anlaşılamadığı için adeta bir haberleşme aracı haline geldiğini aktaran Numanoğlu, "Yani onu görünce 'Bu da bizden, bizim gibi düşünüyor. Yüreği Milli Mücadele için atıyor, özgürlük için atıyor.' diye bir durum var. Ondan sebep de bizim oyunumuzda da var. Yüzbaşı Süha, annesinin odasına 'Bu da geçer ya hu' tabelası astırıyor ki annesinin de içi rahat etsin." diye konuştu.

Oyunun hazırlıklarının yaklaşık 1,5 ay sürdüğünü belirten Numanoğlu, şunları kaydetti:

"Elbette oyunumuzda müziklerimiz, danslarımız var ve oyunumuz var. Kimi zaman günün yarısında dans kimi zaman oyun kimi zaman şarkılarımızı çalışarak keyifli, çok yorulmadan, yetebilecek kadar çalışıp daha sonrasında günün geri kalanını iyi bir şekilde değerlendirerek 1,5 ay geçirdik. Hazır olduğumuzu hissediyoruz. İlk kez seyirciyle buluşacağız, umarım yolu açık olur oyunumuzun."

Sezon boyunca sahnelenecek

Numanoğlu, oyunun Devlet Tiyatroları programına alındığını, bir aksilik olmazsa sezon sonuna kadar devam edeceğini belirterek, "Öncelik Ankara'da Şinasi Sahnesi'nde başlıyoruz. Daha sonra belki Devlet Tiyatrosunun Ankara'daki başka sahnelerinde ya da turnelerde de muhakkak oynayacaktır." dedi.

Son olarak seyircilere de seslenen Numanoğlu, "Biz çok keyif aldık. Hani çok standarttır ya 'Biz çalışırken çok eğlendik'. Sahiden keyifli bir oyun. Güzel bir 2 saat geçirmek isteyen seyircilerimize buradan mesajımız olsun, bekliyoruz. Herkesin tiyatro sezonunu da kutluyorum. Nice güzel oyunlarda buluşmak üzere. Ankara seyircisini seviyoruz." ifadelerini kullandı.