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Ankara Devlet Opera ve Balesi, Don Kişot Balesini Sahneleyecek

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Don Kişot Balesini Sahneleyecek
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Ankara Devlet Opera ve Balesi, Miguel de Cervantes'in ünlü eseri Don Kişot'u 2024-2025 sanat sezonunda sanatseverlerle buluşturacak. Eserin sahneye konulması Ayşem Sunal Savaşkurt tarafından gerçekleştiriliyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Miguel de Cervantes'in sevilen eserlerinden Don Kişot'u, 2024-2025 sanat sezonunda sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

ADOB'dan yapılan açıklamaya göre, 14 Kasım saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde, Ayşem Sunal Savaşkurt'un sahneye koyduğu, eser sorumlusunun Elif Fırat olduğu Don Kişot balesinde orkestra şefliğini Deniz Erdinç üstleniyor.

Eserin dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, kostüm asistanı Tülay Şimşek ve ışık tasarımı Bülent Arslan imzası taşıyor.

Ludwig Minkus'un bestesiyle Marius Petipa tarafından ilk kez 1869'da Moskova'da Bolşoy İmparatorluk Tiyatrosu'nda sahnelenen eser, klasik bale dünyasının en pırıltılı ve ihtişamlı eserlerinden biri olarak gösteriliyor.

Don Kişot temsilinde Nilay Tahiroğlu "Kitri", İlhan Durgut "Basilio", Hakan Odabaşı "Don Kişot", Uluç Aytan "Sancho Panza", Hüseyin Acar "Gamache", Tarkan Serengül "Lorenzo", Kutay Yaşar "Espada", Ezgi Durgut "Mercedes", Lara Veli "Amor", Begüm Öztürk- Deniz Derelioğlu "İki Arkadaş", Beril Baştürk "Rüya Kraliçesi", Buğrahan Alnıaçık ise "Çeribaşı" karakterlerine hayat verecek.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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