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Ankara Devlet Konservatuvarı'nın 100. Yılı Kutlandı

Ankara Devlet Konservatuvarı'nın 100. Yılı Kutlandı
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Ankara'da, 12 yıl önce Devlet Konservatuvarı adını alan Musiki Muallim Mektebi'nin kuruluşunun yüzüncü yılı çeşitli sanat etkinlikleriyle kutlandı. Programa birçok ünlü sanatçı ve davetli katıldı.

Kuruluşundan 12 yıl sonra Ankara Devlet Konservatuvarı adını alan Musiki Muallim Mektebinin kuruluşunun yüzüncü yılı, Ankara'da düzenlenen programla kutlandı.

Mamak Belediyesi tarafından Mektebin Talatpaşa Bulvarı'ndaki binasında düzenlenen programa, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, eski bakan Fikri Sağlar, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, büyükelçiler, çok sayıda ünlü sanatçı, okulun mezunları ve öğrencilerle davetliler katıldı.

Katılımcılar, program öncesinde, okul bünyesinde kurulan müze ile ders verilen sınıfları gezdi. Bazı mezunlar, daha önce öğrenim gördükleri sıralarda oturarak türkü seslendirdi.

Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda Başkent Filarmoni Korosu, İlker Aşıcı yönetiminde konser verdi.

"Konservatuvar binası, ruhen de yenilenecek"

Konserin ardından konuşan Karadağlı, bu tarihi mirası gelecek nesillere taşıyacaklarını ve sanat camiasına büyük hizmet vereceklerini belirtti. Karadağlı, "Konservatuvar binası, sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda ruhen de yenilenecek. Burayı sanatın her alanında üreten, düşünen ve yaratan gençlerin buluşması noktası haline getireceğiz." dedi.

"Toplumun kültürel dokusunu zenginleştiren bireyler yetiştirmiştir"

Tan Sağtürk de Cumhuriyet döneminin ilk müzik öğretmenlerini yetiştirmek için kurulan ve konservatuvar olarak hizmet vermeye devam etmiş olan bu kurumun, Türkiye'nin kültür sanat tarihinin mihenk taşlarından biri haline geldiğini söyledi.

Sağtürk, "Musiki Muallim Mektebi ve sonrasında Ankara Devlet Konservatuvarı gibi köklü kurumlar, sanat eğitimiyle sadece nitelikli sanatçılar değil aynı zamanda toplumun kültürel dokusunu zenginleştiren bireyler yetiştirmiştir." diye konuştu.

"Yeni kuşaklara aktarmak konusunda kararlıyız"

Şahin ise Musiki Muallim Mektebi'nin Türkiye'nin müzik ve sanat alanındaki önemine değindi.

Şahin, "Bugün bu büyük çınarın yüzüncü yılını kutlarken, onun değerlerini yaşatmak ve yeni kuşaklara aktarmak konusunda kararlıyız. Musiki Muallim Mektebinin nice yüzyıllar boyunca sanat dünyamıza ilham kaynağı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Programda, burada eğitim görmüş ünlü isimler de söz alarak, anılarını ve okulun önemini anlattı.

Program sonunda Musiki Muallim Mektebinin 100'üncü yılı dolayısıyla sanatçılara plaket takdim edildi.

Musiki Muallim Mektebi

Atatürk'ün talimatlarıyla 1924'te kurulan ve 1936'da Ankara Devlet Konservatuvarına dönüştürülen Musiki Muallim Mektebi, Türkiye'nin pek çok sanatçısını yetiştirdi.

Mamak Belediyesi tarafından restore edilen Musiki Muallim Mektebi, bünyesinde bulunan Müzik Müzesi'nin yanı sıra sanat kurslarına da ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel
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