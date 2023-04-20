ANKARA Deprem bölgesinde müzeler kapılarını tekrar açıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgede müze ve ören yerleri tek tek kapılarını tekrar ziyaretçilerine açıyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüklerince gerçekleştirilen kontroller sonrasında; 3 Nisan'da Şanlıurfa Göbeklitepe Örenyeri, 10 Nisan'da Malatya Arslantepe Örenyeri, 15 Nisan'da Adana Müzesi, 17 Nisan'da Diyarbakır ve Mardin Müzesi birimleri ile Kayseri Müzesi, Güpgüpoğlu Etnografya Müzesi, Kayseri Atatürk Evi Müzesi ve Kültepe Örenyeri'ni yeniden ziyarete açtıklarını, 20 Nisan'dan itibaren de Gaziantep Zeugma Müzesi'nin açılacağını belirtti. Coşkun, "Bölgede müzelerimizi açmaya devam edeceğiz. Biz, kültürün depremden etkilenen şehirlerimizde yeniden nefes alıp vermesi ile aslında depremlerden mağdur olmuş insanlarımızın hayata tutunma biçimlerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hayatın normalleştiğini göstermek istiyoruz" dedi.

GENİŞ HABER GEÇİLECEK

ANKARA DHA