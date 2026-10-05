Ankara'dan Şanlıurfa'ya gelen uçakta 'patlayıcı var' notu 136 yolcuyu tahliye ettirdi

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ANKARA'dan Şanlıurfa'ya gelen yolcu uçağında görevlilerin 'uçakta patlayıcı var' notu bulması üzerine yolcular ve mürettebat tahliye edildikten sonra görevliler arama çalışması başlattı. Şanlıurfa GAP Havalimanına inen uçakta ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Ankara'dan saat 19.00'da Şanlıurfa'ya hareket eden A JET Havayolları'nın 4180 sefer sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde olduğuna ilişkin bir not bulundu. Saat 20.05'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki 136 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi. İhbar üzerine havalimanına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında ekiplerin uçaktaki arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak konuyla ilgili açıklama yaptı. Vali Şıldak, yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini belirterek, "Devamında uçakta güvenlik birimlerimiz tarafından patlayıcı madde araması gerçekleştirilecektir." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı