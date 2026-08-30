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Beypazarı'nda Sabah Namazı Buluşmaları ve Okul Taşıtları Eğitimi

Beypazarı'nda Sabah Namazı Buluşmaları ve Okul Taşıtları Eğitimi
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Beypazarı'nda sabah namazı buluşmaları başladı, Kırbaşı Camii'nde vaaz ve kahvaltı yapıldı. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi, okul taşıtları rehber personel eğitimi için eylül ayında kurs açacak, başvurular e-Devlet'ten yapılacak.

Beypazarı'nda sabah namazı buluşmaları başladı.

İlçe Müftülüğü, ilk buluşmanın tarihi Sultan Alaeddin Paşa Camii'nde yapıldığını, bu sabah da Kırbaşı Mahallesi Merkez Camii'nde İl Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu'nun katılımıyla devam ettiğini bildirdi.

Kırbaşı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin desteğiyle düzenlenen buluşmada Arcaklıoğlu vaaz verdi. Programa, İlçe Müftü Vekili Orhan Önal, din görevlileri, dernek yetkilileri ve Kırbaşı Mahallesi sakinleri katıldı.

Arcaklıoğlu, namaz sonrası katılımcılara verilen kahvaltıda, sabah namazı buluşmalarının önemine değinerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Önal da müftülük olarak belirlenen günlerde sabah namazı buluşmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

HEM'de "Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi" verilecek

??????? Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde "Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi" kursunun başlatılacağını bildirdi.

Eğitimlerin eylül ayında merkez binada başlatılacağını açıklayan Müdürlük, kursa katılmak isteyenlerin e-Devlet kapısı üzerinden başvuruda bulunmaları gerektiğini ifade etti.

Müdürlük, son başvuru tarihlerini kaçırmamak ve kontenjan sınırlamasına takılmamak için başvuruların ivedilikle yapılması gerektiğini, detaylı bilgi için ilgililerin kurumla iletişime geçebileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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