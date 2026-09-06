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Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında üçüncü dalga operasyon: Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında üçüncü dalga operasyonda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında üçüncü dalga operasyonda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında üçüncü dalga operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltı sayısı 17'ye çıktı. Firari şüpheliler Sabri Berkan Baykam ile Murat Çınar da emniyete teslim oldu.

Barış Gökmen, Cansu Sarı, Mehmet Ali Kardam ve Muharrem Divlek'in de arasında bulunduğu 8 firari şüpheli halen aranıyor.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı firari şüphelilerin malvarlıklarına tedbir konulmasını da değerlendiriyor.

Kaynak: ANKA
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