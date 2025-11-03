Haberler

Ankara'daki Tarihi Hangarlar Kültür ve Sanat Merkezine Dönüştürüldü

Ankara'daki Tarihi Hangarlar Kültür ve Sanat Merkezine Dönüştürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki tarihi hangarları, 'PlaceMaking Festivali' kapsamında kültür ve sanat merkezi haline getirdi. Festival, 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Atatürk Orman Çiftliği'ndeki (AOÇ) tarihi hangarları kültür ve sanat merkezi haline getirdi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, hangarlar, 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında düzenlenen "PlaceMaking Festivali" ile kapılarını açtı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği Büyükelçi Yardımcısı Nathalie Lintvelt de festivali ziyaret etti.

Festivalin açılışında konuşan ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, AOÇ arazisinde bulunan hangarları değerlendirmek istediklerini belirterek, "PlaceMaking Festivali, yeri dönüştüren ve değiştiren bir felsefe. Türkiye'de ilk defa Başkent'te yapılıyor. Ankara Kültür Markası çatısı altında istenirse her yerde kültür sanat etkinliklerinin yapılabileceğini, bu alanların da kültür sanat anlamında kullanılabileceğini ispat etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Festivalin paydaşlarından Roof Coliving kurucu direktörü Emre Güzel de Ankara'nın 7/24 kullanılabilecek bir buluşma alanına ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, atıl hangarları, halkın kültür ve sanat etkinliklerine katılabileceği mekana dönüştürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi

Soykırımcı Netanyahu hepsini tek tek idam etmeye hazırlanıyor
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Oğluyla yaşadığı şiddet olayı ortaya çıktı

Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni detay: Kayıtlar ortaya çıktı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğunu öldürdü' iddiası

72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! "Çocuğunu öldürdü" iddiası
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.