Ankara'daki Tarihi Hangarlar Kültür ve Sanat Merkezine Dönüştürüldü

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Atatürk Orman Çiftliği'ndeki (AOÇ) tarihi hangarları kültür ve sanat merkezi haline getirdi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, hangarlar, 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında düzenlenen "PlaceMaking Festivali" ile kapılarını açtı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği Büyükelçi Yardımcısı Nathalie Lintvelt de festivali ziyaret etti.

Festivalin açılışında konuşan ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, AOÇ arazisinde bulunan hangarları değerlendirmek istediklerini belirterek, "PlaceMaking Festivali, yeri dönüştüren ve değiştiren bir felsefe. Türkiye'de ilk defa Başkent'te yapılıyor. Ankara Kültür Markası çatısı altında istenirse her yerde kültür sanat etkinliklerinin yapılabileceğini, bu alanların da kültür sanat anlamında kullanılabileceğini ispat etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Festivalin paydaşlarından Roof Coliving kurucu direktörü Emre Güzel de Ankara'nın 7/24 kullanılabilecek bir buluşma alanına ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, atıl hangarları, halkın kültür ve sanat etkinliklerine katılabileceği mekana dönüştürdüklerini kaydetti.