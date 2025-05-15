Ankara'daki Tarihi Camii Restore Edilecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara'nın Kalecik ilçesindeki Çaykaya Köyü Eski Camisi'nin restore edileceğini duyurdu. Restorasyon projeleri, özgün yapısına uygun olarak hazırlanacak ve onay sonrası çalışmalara başlanacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Kalecik ilçesindeki tarihi Çaykaya Köyü Eski Camisi'nin restore edileceğini bildirdi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki Çaykaya Köyü Eski Camisi'nin restorasyonu için Ankara Valiliği ile protokol imzalandı.
Protokol kapsamında, tarihi caminin özgün yapısına uygun restorasyon projeleri hazırlanacak.
Projelerin Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmasının ardından restorasyon çalışmalarına başlanacak.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel