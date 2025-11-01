Ankara'daki Köpek Saldırısı: Genç İşçi Yaralandı

ANKARA'da Mehmet Serkan Akirmak (19), kalfa olarak çalıştığı tamir bakım servisinde besledikleri köpeğin saldırması sonucu yaralandı. Kolunda derin yaralar oluşan Akirmak'ın hastanede tedavisi sürerken, köpek belediye tarafından barınağa götürüldü.

Olay, 1 hafta önce, Etimesgut ilçesinde Bahçekapı Mahallesi, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Mehmet Serkan Akirmak, çalıştığı tamir bakım servisinde besledikleri köpeğe mama ve su vermek isterken, hayvanın saldırısına uğradı. Kolu ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Akirmak, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Sol kolunda derin yaralar oluşan Akirmak'ın tedavisi sürerken, belediye ekipleri köpeği barınağa götürdü.

'BÜYÜK İHTİMALLE TEHDİT ALGILADI'

Mehmet Serkan Akirmak, köpeğe mama verdiğini, ardından suyunu verirken saldırıya uğradığını söyleyerek, Büyük ihtimalle bir tehdit olarak algıladı. İlk önce kafama zıpladı, kafamdan ısırdı. Kafamı çekince kolumu ısırdı. 10-15 saniyelik bir arbedede hala kolumu bırakmadı. Enfeksiyon kapması, kolumda doku ölmesi oluştu. O yüzünden şu anda bu durumdayım. Çok korktum, gece rüyama girecek derecede korktum. Bir daha bir köpeğe o derece yaklaşabileceğimi asla düşünmüyorum. Herhangi bir kimliği veya aşısı yoktu. Sadece 'Kapının önüne bağladık duruyor, bu bizim' dedikleri bir köpekti dedi.

Akirmak, öncelikli olarak sağlığını düşündüğünü ve olayla ilgili herhangi bir şikayette bulunmadıklarını söyledi.Mehmet Serkan Akirmak'ın babası Hakan Akirmak da oğlunun durumundan psikolojik olarak çok etkilendiğini söyleyerek, Köpek çalıştığı iş yerinin köpeğiymiş. Ancak ne aşısı var ne kimliği ne de çipi. Belediye köpeği alıp barınağa götürmüş, şimdi kuduz olup olmadığı izlenecek. Bizim canımız yandı, başkalarının yanmasın. Saldırgan köpeklerin, yasaklı ırkların beslenmesinin önüne geçilsin diye konuştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.