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Ankara'daki kazada hayatını kaybeden belediye işçilerinden Soylu'nun cenazesi defnedildi

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Ankara'nın Mamak ilçesinde zift yüklü kamyonun otomobile çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 belediye işçisinden Emre Soylu'nun cenazesi, memleketi Çorum'da defnedildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde zift yüklü kamyonun otomobile çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 belediye işçisinden Emre Soylu'nun cenazesi, memleketi Çorum'da defnedildi.

Soylu'nun cenazesi, Mamak Belediyesi önünde düzenlenen cenaze töreninin ardından kara yoluyla Çorum'un Mislerovacığı köyüne getirildi.

Burada kılınan namazın ardından Soylu'nun cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Soylu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de katıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesi İmrahor bölgesinde dün zift yüklü kamyonun otomobile çarpması sonucu Mamak Belediyesinde çalışan işçiler Ese Güler (53), Mustafa Ali Köksal (38) ve Emre Soylu (39) hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Şahin Şeker - Güncel
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