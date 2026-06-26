Ankara'daki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

Ankara'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi yoluyla dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2 şüpheli hakkında konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri uygulandı.

Açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.